Челябинцы массово жалуются в СКР на отказ мэрии расселять ветхие дома и странные капремонты

В СКР начали серию проверок по жалобам жителей ветхих домов Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, такое поручение дал региональный руководитель ведомства Петр Решетников по итогам приема, прошедшего в Челябинске и посвященного проблемам жителей старых домов.

Главный следователь Южного Урала встретился с 19 челябинцами. Южноуральцы пожаловались на нежелание мэрии принимать надлежащие меры по признанию домов аварийными и подлежащими сносу, по расселению жителей из домов, уже признанных аварийными. Кроме того, рассказали о случаях проведения капитального ремонта в домах, которые после этого признавались аварийными. А также высказали претензии по поводу порядка и размера предоставляемых компенсаций взамен изымаемых жилых помещений для нужд муниципалитета и ряду других вопросов.

По результатам личного приема принято 17 обращений граждан, в следственном отделе по Советскому и Ленинскому районам Челябинска, в третьем отделе по расследованию особо важных дел организовано проведение процессуальных проверок.

Проведение проверок и рассмотрение обращений граждан поставлены на контроль руководителем следственного управления области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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