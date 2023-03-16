В Челябинске сотрудника налоговой службы задержали за взятку

Челябинский налоговик сливал информацию о движении средств по банковским счетам коммерсантов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сотрудник ИФНС и посредник в передаче взятки заключены под стражу.

«Прокуратурой области поддержаны ходатайства следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя начальника отдела ИФНС по Советскому району Челябинска, обвиняемого в получение взятки, и посредника в передаче взятки», – рассказали в надзорном органе.

️По версии следствия, сотрудник налогового органа в период с августа 2019 по март 2023 года получил через посредника более 150 тысяч рублей за предоставление сведений о движении денежных средств по банковским счетам юридических лиц и предпринимателей, составляющих налоговую и банковскую тайну.

️Преступление выявлено оперативниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

️Суд принял решение заключить обоих обвиняемых под стражу на 2 месяца.

Челябинск, Виктор Елисеев

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