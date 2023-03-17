Воспитанников спортшколы отправили на соревнования на разваливающемся микроавтобусе

Воспитанников спортшколы отправили из Златоуста в другой город на разваливающемся микроавтобусе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», воспитанники спортивной школы №7 Златоуста отправились на хоккейные соревнования в Коркино на старой «Газели» с прицепом. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

«Вот на таком убогом микроавтобусе юные хоккеисты отправились на областные соревнования», – написали в одном из местных пабликов. На фотографиях, прикрепленных к посту, запечатлена старенькая «Газель» с помятым задним крылом. Корпус автомобиля удлинен благодаря вставке посередине. А на одном из видеороликов заметно, как с крыши машины вода течет на сидения в салоне.

По словам горожанина, едва спортсмены добрались до места назначения, как у микроавтобуса отлетел карданный вал. Поломку подтвердили и в спортшколе.

«Для одноразовой поездки юных спортсменов на игру из областного бюджета выделяется 40 тысяч рублей, – продолжает южноуралец. – Однако руководство школы, видимо, решило сэкономить на детишках. И заказали вот такое убогое изобретение человечества с прицепом для снаряжения хоккеистов, всего за 10 тысяч». И это происходит уже не в первый раз, возмущается автор поста. Так, по его сведениям, 22 января на этом же автомобиле детей отправляли на игру в Магнитогорск.

Шокированный видом авто южноуралец даже предположил, что хозяева «надварили» микроавтобус, чтобы увеличить количество мест. Впрочем, такие удлиненные модели автомобилей, действительно, выпускались одно время на ГАЗе.

В мэрии по поводу поездки сообщили, что собственник микроавтобуса перед поездкой предоставил все необходимые документы, подтверждающие надлежащее техническое состояние машины. А потому отказать ему не могли. Но пообещали в дальнейшем усилить контроль над тем, как спортивные школы организуют поездки на соревнования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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