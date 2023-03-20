Нагайбакский район возглавил полицейский

В Нагайбакском районе назначили исполняющего обязанности главы администрации.

Как уже сообщал «Новый День», бывший руководитель района Иван Сурменев 15 марта, после совещания губернатора Челябинской области Алексея Текслера с главами городов и районов Южного Урала, подал в отставку.

Он продолжит исполнять свои обязанности еще неделю: 24 марта Собрание депутатов района должно принять его отставку, объявить конкурс на замещение вакантной должности руководителя районной администрации и назначить исполняющего обязанности главы до выборов.

Однако последний вопрос уже решен: полномочия возложены на первого заместителя Якова Кригера, который в своре время работал в полиции.

Челябинск, Павел Зварзин

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