Дочь экс-главы Южного Урала не смогла отсудить у банка 3 миллиарда рублей в пользу связанной с Дубровским компанией

Суд отклонил иск пытавшейся вернуть в конкурсную массу ПО «Монтажник» деньги «Кредит Урал Банка» дочери экс-губернатора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», арбитражный суд отказал Анне Дубровской, дочери бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, в признании недействительными сделок между ПО «Монтажник» и «Кредит Урал Банком» на общую сумму более 3 миллиардов рублей.

Иск к АО «Кредит Урал Банк» Анна Дубровская подала более года назад в рамках производства о банкротстве связанного с семьей губернатора ПО «Монтажник». Сначала речь шла о сумме в 1,3 миллиарда рублей.

Она настаивала, что 1,3 миллиарда рублей банк, как и Дубровская, входящий в число кредиторов «Монтажника», получил от компании неправомерно. Это большая часть платы ММК за выполнение работ по строительству аглофабрики. Всего по этому контракту предприятие получило 1,51 миллиарда рублей. Но деньги шли через АО «Кредит Урал Банк»: ПО «Монтажник» подписал с кредитным учреждением договор о переуступке денежного требования, так как банк открыл для компании кредитную линию и заключил с ней договор факторинга.

В итоге строительная компания получила всего 210 миллионов рублей. Остальные 1,3 миллиарда рублей кредитное учреждение списало в счет погашения задолженности «Монтажника». При этом Дубровская настаивает, что, подписывая договор о переуступке денежного требования, банк знал о реальном финансовом состоянии предприятия.

Таким образом, кредитное учреждение получило преимущественные права в рамках банкротства строительной компании, считала она.

Впоследствии бизнес-леди потребовала признать недействительными все операции по погашению кредитов, процентов по ним и уплате комиссий по договору факторинга. В итоге сумма превысила 3 миллиарда рублей.

Однако суд претензии г-жи Дубровской отклонил.

Напомним, о ПО «Монтажник» активно заговорили в 2018 году, когда она заключила несколько контрактов на выполнение работ по возведению конгресс-холла «Крылья» – одного из знаковых объектов, который планировалось построить к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. Правда, к тому времени АО «ПО Монтажник» формально сменило собственника.

В итоге конгресс-холл так и не построили (в 2019 году его возведение заморозили по решению нынешнего губернатора Алексея Текслера). Но потратить на подготовку к строительству порядка 2 миллиардов рублей успели. В 2019 году Дубровский ушел в отставку с поста губернатора, после чего покинул страну. В самом же «Монтажнике» в 2020 году началась процедура банкротства. Общая сумма задолженности компании оценивалась к тому моменту в 2 миллиарда рублей. В 2021 году суд установил, что Борис Дубровский и его сын Александр были аффилированы к ПО «Монтажник». Дубровские настаивают, что это не так.

Челябинск, Виктор Елисеев

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