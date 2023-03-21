Челябинцы выступили за исключение Всемирного фонда природы* из реестра иноагентов

Челябинские общественники выступили за исключение Всемирного фонда природы* из реестра иноагентов.

Напомним, 10 марта Министерство юстиции РФ присвоило фонду статус иноагента на основании того, что получал поддержку от иностранных источников, а под видом деятельности по защите природы и окружающей среды, биологического разнообразия видов представители фонда пытались оказывать влияние на решения органов власти РФ, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов».



Как передает корреспондент РИА «Новый День», более 60 природоохранных и экологических организаций России выступили за отмену этого решения.

«Это российская национальная природоохранная неполитическая организация. Миссия фонда – сохранить биологическое разнообразие в гармонии человека и природы. Эту миссию фонд успешно реализует уже почти 30 лет, с 1994 года, защищая редкие виды и сохраняя природу России, – говорится в письме на имя президента РФ Владимира Путина и министра юстиции Константина Чуйченко. – Поэтому решение о внесении организации в реестр иностранных агентов (как и тенденция массового внесения в реестр других независимых российских экологических организаций) противоречит российскому законодательству, согласно которому деятельность в области защиты растительного и животного мира и благотворительная деятельность не относятся к политической.

Это решение не только удар для более 1,5 млн граждан нашей страны – сторонников фонда в России, но и для миллионов россиян, кто знает о работе фонда как одной из самых известных и авторитетных природоохранных организаций в нашей стране. Это решение подрывает доверие к заявлениям первых лиц страны о том, что сохранение уникального биоразнообразия и дикой природы является безусловным приоритетом для России».

Авторы письма напоминают, что Владимир Путин особо отмечал

такие проекты фонда, как восстановление популяции европейского зубра, защита снежного барса от браконьерства, сохранение амурского тигра, сбережение уникальной природы Арктического региона.

«Вы подчеркнули: «Особо отмечу вашу инициативу по возвращению леопарда на Кавказ, которая стала важной составляющей и настоящим украшением природоохранного компонента подготовки Олимпийских игр». В поздравлении Вы отметили, что при участии Фонда были разработаны законы, ужесточающие ответственность за добычу и оборот животных, занесённых в Красную книгу, и что активная гражданская позиция организации заслуживает самого глубокого признания.



За прошедшие с этого момента годы вклад Всемирного фонда природы* в сохранение российской природы вырос еще больше. За 28 лет Фонд реализовал более 1500 полевых проектов, при его поддержке были созданы и расширены более 145 федеральных и региональных ООПТ на площади более 72 миллиона гектаров. Отмена ошибочного решения о внесении Фонда в реестр иностранных агентов позволит ему и дальше приносить пользу природе и людям нашей страны.



Более 130 сотрудников фонда и члены его Совета (высшего органа управления фондом) – российские граждане. Среди них – 2 кавалера Ордена Почета Российской Федерации, 6 заслуженных экологов Российской Федерации, 16 кандидатов наук, 14 почетных работников охраны природы, 1 Нобелевский лауреат премии мира 2007 г. в составе международной группы ученых-климатологов. Все они внесли огромный вклад в дело изучения и сохранения природы России.



Объявление Фонда иноагентом – удар для всего природоохранного сообщества России, которое многие годы опиралось в своей работе на высокий уровень профессионализма и экспертизу команды фонда. Сотрудничество и поддержка региональных экоНКО со стороны Всемирного фонда природы* помогало сохранять природные места и редкие виды России, имеющие общемировую ценность.



Фонд всегда стремился к конструктивному диалогу с органами власти и был их союзником в том, чтобы с одной стороны – обеспечивать реализацию стратегических документов России и поручений Президента в сфере экологии, с другой стороны – препятствовать противоречащим им попыткам ослабления природоохранного законодательства и реализации природоразрушающих проектов. Среди ярких примеров – принятое Вами решение о переносе нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» на 400 км от Байкала (за такой перенос с экспертной обоснованной позицией выступал в том числе Всемирный фонд природы*). А также Ваше решение о переносе строительства ряда олимпийских объектов для сохранения уникальной природы Западного Кавказа после аргументированного доклада директора Всемирного фонда природы*. В обоих случаях лоббисты этих «промышленных» и «инфраструктурных» проектов (препятствование реализации которых названо в качестве причины внесения Фонда в реестр иноагентов) пытались убедить Президента РФ и общественность в отсутствии альтернативных вариантов.



Выстраивая сотрудничество с органами власти, Фонд добивался системных решений для сохранения природы России. Решение Минюста подрывает эту важную работу Фонда, которая особенно актуальна на фоне роста обеспокоенности граждан России экологическими проблемами и вызванного этим роста экологических протестов и социальной напряженности на фоне попыток отдельных лоббистов и недобросовестных чиновников продвигать инициативы, противоречащие национальным природоохранным интересам».



Письмо подписали 62 организации, среди которых Общероссийская общественная организация «Союз охраны птиц России», Ассоциация журналистов экологов Союза журналистов России, Центр охраны дикой природы, Союз поддержки и развития заповедного дела «Заповедная Страна», челябинские Фонд гражданских институтов «Горожане» и Фонд поддержки программ устойчивого развития.

* Физлицо (организация) признано в России иностранным агентом

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»