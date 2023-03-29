Бухгалтерия Текслера: Челябинская оказалась в лидерах по дефициту бюджета

Челябинская оказалась в лидерах по дефициту консолидированного бюджета в 2022 году. Данные опубликовала Счетная палата РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исполнение консолидированных бюджетов регионов по итогам минувшего года сложилось с профицитом в объеме более 50 млрд рублей. Профицит 36 профицитных регионов составил 497,4 млрд рублей, дефицит 50 дефицитных регионов – 447,3 млрд рублей.

Челябинская область относится к тем, где расходы не просто росли быстрее доходов, но и сами доходы снижались.

В пятерку со значительным объемом дефицита бюджета вошли Московская (67,7 млрд рублей), Тюменская (53 млрд рублей), Белгородская (29,2 млрд рублей), Мурманская (25,8 млрд рублей) и Челябинская области (25,5 млрд рублей).

Напомним, с учетом поправок, внесенных губернатором Алексеем Текслером, дефицит бюджета Челябинской области на 2023 год превысит 70 млрд рублей, что почти в 3 раза выше показателя завершившегося года.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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