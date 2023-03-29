Весенняя вода хлынула к заповеднику «Аркаим»

Весеннее половодье началось в районе Аркаима раньше обычного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», затопление территории заповедника началось в ночь на среду, 29 марта. Об этом рассказал один из сотрудников музея, записав короткое видео, опубликованное в телеграм-канале «Аркаима».

«Вон мостик плывет, а эта льдина, похоже, скоро срежет часть торговых сооружений, а вот островитяне, которые пришли полюбоваться», – рассказал южноуралец.

Автор видео называет себя и жителей поселка Александровского островитянами неспроста, отметили в пресс-службе заповедника: до того, как вода не спадет, местные жители отрезаны от всего остального мира.

Причем в этом году, по словам сотрудников, половодье началось раньше времени: обычно лед на реке Большая Караганка вскрывается к 8-10 апреля. К тому же вода пришла внезапно – ночью. И если обычно местные жители успевают перемесить всю технику к музею, расположенному на пригорке, на этот раз почти вся она ушла под воду.

Сейчас водная стихия забрала в свои путы туристический лагерь и подъездные пути к нижнему лагерю. При этом в горах еще остается не стаявший снег, и половодье продолжится. Не исключено, что вода доберется до диспетчерской, столовой и нижнего лагеря.

Челябинск, Виктор Елисеев

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