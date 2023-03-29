Кладбище вместо леса: челябинцы выяснили, как удалось увеличить зеленые зоны в 25 раз

Челябинцы выяснили, откуда в городе взялись необъятные зеленые просторы, о которых накануне заявила глава города Наталья Котова.

Как уже сообщал «Новый День», 28 марта, отчитываясь о работе городской администрации в 2022 году перед депутатами городской Думы, госпожа мэр заявила, что в городе насчитывается 12,3 тысячи гектаров зеленых зон, а на одного челябинца приходится по 104 квадратных метра зелени. Челябинцы сильно удивились, ведь еще 3 года назад министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев заявил, что на одного жителя должно приходиться 11 квадратных метров, а у нас чуть меньше 4 квадратных метров», – рассказал чиновник. То есть за 3 года площадь зеленых насаждений увеличилась в 25 раз.

Одни восприняли это как чудо, другие попытались разобраться, откуда деревья растут. И пришли к выводу, что мэрия записала в зеленые территории кладбища и промзоны.

Нельзя сказать, что это свежая идея. Подобный подход отражен в Генплане города, который критиковал экономист Сергей Гордеев еще в 2019 году.

«При очевидных экологических проблемах обеспеченность Челябинска зелеными насаждениями общего пользования очень низка, однако новый Генплан города предлагает не реальное улучшение ситуации, а различные форматы псевдоозеленения», – отмечал Гордеев, уточняя: «Обеспеченность Челябинска зелеными насаждениями общего пользования («зелеными зонами») сейчас составляет 5 кв. м на человека – это более чем в три раза ниже нормативной – 16 кв. м./чел. («СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Формально эту плачевную ситуацию отчасти исправляют лесопарки и леса на территории города. Из них Челябинский (городской) бор и несколько более удаленный Каштакский бор являются наиболее известными и особо охраняемыми природными территориями.



Всего на территории Челябинска поставлены на государственный кадастровый учет 15 земельных участков городских лесов общей площадью 1635 тыс. га. Однако на природно-ресурсном каркасе Генплана хорошо видно, что большая часть таких «зеленых зон» расположена на городских окраинах.

Однако на деле ситуация с зелеными зонами Челябинска существенно хуже и обеспеченность горожан зелеными насаждениями общего пользования намного ниже. В данном случае речь идет о «псевдозеленых» зонах Челябинска, делающих город «зеленым» только на бумаге».

Эксперт указывает, что в Генплане крупнейшая «псевдозеленая» зона Челябинска обозначена в северной части Челябинска. Этот самой большой лесной массив, по площади существенно превосходящий Челябинский городской бор, в реальности не существует. Анализ снимков со спутника показал, что на самом деле эта зона больше напоминает экологические нарушенные территории – «промышленные задворки» с небольшими оставшимися перелесками. Как видим, реальная лесистость этой территории – порядка 10%. На деле это малопривлекательная, невостребованная территория с высоким техногенным загрязнением. Из-за розы ветров она находится в наиболее опасном направлении относительно площадки «Мечел». Кстати, на некоторых планах, эта зона, по старинке, отмечена еще как территория сельскохозяйственного назначения.

«Появление такой масштабной «псевдозеленой» зоны и ряда других поменьше, создает видимость благоприятной ситуации в Челябинске и дает властям возможность не заниматься сложным вопросом создания реальных зеленых зон общего пользования в переуплотненных районах города. Достаточно высокий расчетный (и отчетный) уровень озеленения легко достигается именно за счет таких «псевдозеленых» зон», – говорит Гордеев, добавляя: «Символично, что наиболее крупной из них становится переведенная в «зеленую зону» территория Успенского кладбища.



Кроме кладбища, каких-либо существенных предложений озеленения общественных пространств города в Генплане не заметно. Масштабных парков и лесопарковых зон, позволяющих существенно улучшить ситуацию – особенно для проблемной, сверхуплотненной территории северо-запада Челябинска, там нет. Отмеченные на Генплане линии озеленения вдоль улиц существовали и прежде, как в планах, так и в реальности. Однако основные бульвары и мало-мальски значимые общественные рекреационные объекты, здесь, начиная с улицы Чичерина, недавно были уничтожены при уплотнительной застройке и восстановлению не подлежат.

Фактически на месте самой уплотненной жилой зоны Челябинска уже формируется протяженный асфальто-бетонный массив без перспектив каких-либо масштабных парков и с минимумом общественные пространств. Остатки лесов на границах территории фактически выпали из транспортной доступности большинства населения, о шаговой доступности речь вообще не идет. Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования для этой части Челябинска отстает от норматива в десятки раз.



На обычном житейском уровне это значит, что парки и другие качественные места для прогулок и отдыха будут для жителей таких районов недоступны. Говорить о «городе будущего» в таких условиях очень трудно».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»