И снова Теплотех: в Челябинске сошел с рельсов очередной трамвай

В Челябинске сошел с рельсов очередной трамвай. ДТП снова произошло на перекрестке проспекта Победы с улицей Кирова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у двухвагонного состава, двигавшегося со стороны северо-запада, при повороте с проспекта на Кирова, вынесло хвост второго вагона.

В результате сам вагон развернуло поперек рельсов, и в него едва не врезался трамвай, поворачивающий во встречном направлении.

В данный момент трамваи по улице Кирова не ходят. Движение организовано с Чичерина до Першино, ЦХП, ЧМК, Коксохима; с Чистопольской до центра; с Колющенко до ЧГРЭС.

На самом перекрестке отмечает затруднение автомобильного движения.

Отметим, что сход трамваев с рельсов в данном месте происходит регулярно, но перекресток никак не могут привести в порядок. Вот и в этом году власти озвучили планы на лето: модернизировать проспект Победы от улицы Кирова до улицы Болейко (менее 500 метров) и от Кирова до Каслинской (еще 300 метров), узел Победы – Каслинская (там обещают заменить стрелочные переводы). А узла Победы – Кирова в этом списке нет.

Челябинск, Павел Зварзин

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