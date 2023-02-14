Челябинскому трамваю обещают бесстыковые пути – уже в этом году

Около 16 километров трамвайных путей обещают отремонтировать в текущем году в Челябинске. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

Как уже сообщал «Новый День», в Челябинске 65% существующего трамвайного пути нуждаются в срочной реконструкции. Рельсы собирались привести в порядок до 2025 года. При условии достаточного финансирования.

За минувшие 2 года сделали около 12 км одиночного пути.

В наступившем году собираются модернизировать часть Свердловского проспекта на участке от улицы Блюхера до улицы Труда. Это около 2 километров. Здесь собираются впервые в Челябинске использовать так называемые бесстыковые пути с 25-метровыми рельсами. А на перекрестке с улицей Труда в порядке эксперимента уложат железобетонные плиты с резиновыми уплотнителями. Таким образом надеются облегчить пересечение этого участка для автомобилей – сейчас даже на внедорожниках приходится проезжать перекресток почти ползком.

Среди других участков модернизации озвучены проспект Победы от улицы Кирова до улицы Болейко (менее 500 метров) и от Кирова до Каслинской (еще 300 метров), узел Победы – Каслинская (там обещают заменить стрелочные переводы), улица Российская от улицы Труда до улицы Карла Маркса (около 250 метров), улица Машиностроителей от Масленникова до Новороссийской (более 600 метров), улица Труда от Красной до Свердловского проспекта (около 300 метров).

Сколько на эти цели будет выделено средств из областного бюджета, не уточняется.

Челябинск, Павел Зварзин

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