Гигантская дыра на Солнце спровоцирует на Земле сильную магнитную бурю

На поверхности Солнца образовалась гигантская корональная дыра, вырвавшийся из нее поток плазмы устремился к Земле и в ближайшие дни спровоцирует сильную магнитную бурю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», солнечный ветер движется со скоростью 1,8 млн миль (2,9 млн км) в час. Поверхности Земли он достигнет 31 марта – 1 апреля.

Это уже вторая корональная дыра гигантских размеров, зафиксированная на Солнце за последнюю неделю, пишет британский таблоид Daily Mail. Первую – в 30 раз больше Земли – обнаружили 23 марта, балл вызванной ею бури в пике составил 7,66 по 9-баллльной шкале. Новый прорыв превышает размер нашей планеты в 20 раз, он может спровоцировать 6-бальный шторм.



«Корональные дыры – это магнитно-открытые области, являющиеся одним из источников высокоскоростного солнечного ветра. Они кажутся темными, если смотреть на них во многих длинах волн экстремального ультрафиолетового света. Иногда солнечный ветер может генерировать полярные сияния в более высоких широтах Земли», – уточняют в NASA.

И действительно: в ночь на 24 марта полярные сияния наблюдали в ряде регионов России, включая Южный Урал.



Во время магнитных бурь, а особенно в пик солнечной активности, метеозависимые люди испытывают упадок сил, общее недомогание и головные боли. Могут обостряться хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые патологии. Ожидаемая 6-бальная магнитная буря считается сильной и может вызвать проблемы даже у здоровых людей.

«Эта дыра отличается тем, что появилась ближе к экватору Солнца, поэтому большая вероятность, что излучаемый оттуда солнечный ветер попадет на Землю, – цитируют «Известия» научного сотрудника астрокосмического центра ФИАН и лаборатории исследований релятивистских объектов Вселенной МФТИ Александра Плавина. – Когда происходит такой выброс в сторону Земли, то летит больше плазмы и заряженных частиц. В результате появляется больше северных сияний. Кроме того, из строя могут выйти спутники. Если происходит очень сильный выброс, возможен сбой в инфраструктуре, помехи в радиосвязи. Но в этот раз излучение не должно быть чрезвычайно сильным».

Москва, Анастасия Палей

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