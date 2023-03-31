Копейский хлебокомбинат выкупил челябинский депутат с «хлебным» бэкграундом

Имущество обанкроченного Копейского хлебокомбината выкупила компания депутата Челябинской гордумы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», имущественный комплекс ОАО «Копейский хлебокомбинат» приобрело ООО «Альянс» из Челябинска.

Компания, специализирующаяся на управлении недвижимостью, предложила за имущество предприятия 15,9 миллиона рублей. Это лишь около 21,5% от стартовой цены. Впрочем, летом прошлого года за этот комплекс предлагали и того меньше – 14,8 миллиона рублей.

Однако продажу в 2022 году заблокировала структура, связанная с уральским бизнесменом Маликом Гайсиным. Предприниматель пытался получить контроль над хлебокомбинатом еще в 2014 году, когда предприятие выставили на продажу муниципальные власти. Но тогда у него ничего не вышло. В прошлом году свердловчане снова попробовали заполучить предприятие, пообещав выплатить все его долги. Но в октябре того же года от этой идеи отказались. В нынешнем же году Гайсину и вовсе стало не до новых проектов: в марте ему предъявили обвинение по уголовному делу о превышении полномочий.

В итоге копейский актив достался ООО «Альянс», единоличным учредителем которого значится челябинский депутат Илья Мительман. Фирма появилась в 2017 году после объединения нескольких компаний, включая ООО «Хлебпром». Правда, непосредственным производством «Альянс» не занимается. Основной вид деятельности компании, как уже было сказано, является управление недвижимостью. Хотя есть в числе других видов деятельности и оптовая торговля мукой и хлебобулочными изделиями.

Впрочем, и Копейский хлебокомбинат простаивает с 2020 года, когда разразился скандал с невыплатами рабочим предприятия. В итоге завод остановил производство. Тем более, что с 2017 года он проходит через процедуру банкротства.

Хотя в информационную повестку комбинат еще несколько раз возвращался. И не только из-за проблем с продажей: в апреле 2022 года Копейский городской суд вынес приговор членам ОПГ, объединившей высокопоставленных мошенников, среди которых оказались чиновник мэрии Копейска и бывший прокурор.

Компания фабриковала подложные документы на объекты имущества, а также фиктивные судебные решения Челябинского областного третейского суда о праве собственности. С этими документами они обращались в суды общей юрисдикции с требованием признать их собственниками недвижимости и регистрировали ее на себя.

Действуя таким способом, аферисты переписали на себя все имущество ОАО «Копейский хлебокомбинат», здание кинотеатра, различные нежилые помещения, принадлежавшие администрации Копейска, торгово-офисные помещения, расположенные в Челябинске, квартиры, земельные участки и нежилые помещения в Челябинске и Челябинской области, а также в Курганской и Оренбургской областях.

Общий ущерб от действий аферистов превысил 355 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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