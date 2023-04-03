Сезон начался: в Челябинской области полыхает лес

Крупное возгорание зафиксировано в Катав-Ивановском районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крупный лесной пожар начался в воскресенье 2 апреля, недалеко от Юрюзани, расположенной на территории Катав-Ивановского района. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

«Пожар в лесу. Жесть! Видно прямо языки пламени. Боже, как сильно и страшно», – сопровождают юрюзанцы комментариями видео и фото, публикуемые в местных пабликах.

По словам южноуральцев, первые признаки пожара она заметили днем 2 апреля, когда стемнело, пламя были заметно на значительном расстоянии. Тушение возгорания продолжалось и утром понедельника, 3 апреля.

В МЧС уточняют, что пожар начался из-за возгорания подстилки хвочного леса. По информации Главного управления лесами Челябинской области, общая площадь пожара составила 9,4 гектара. В настоящее время он локализован. Угрозы населенным пунктам нет.

Напомним, с 1 апреля в Челябинской области объявлен пожароопасный сезон. Вместе с тем, введение этого режима непосредственно на территории Катав-Ивановского района было отложено до 20 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»