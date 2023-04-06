Жители Сатки грозятся привести детей в мэрию, если чиновники закроют их детский сад

Южноуральцы пытаются отстоять логопедический детский сад в Сатке, который решили закрыть местные власти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация Саткинского района внезапно задалась целью прикрыть детский сад №10, расположенный в административном центре муниципалитета на улице Спартака. Об этом родители воспитанников сообщили в паблике «Текслер, помоги».

«Детский сад один в нашем районе, – рассказали саткинцы. – Также он специализированный (по речи). Детский сад очень теплый, коллектив доброжелательный. Внутри сделан ремонт, но снаружи требует ремонта фасад. Нам предложено перевести детей в другие детские сады, которые находятся в других районах города, без доступного городского транспорта и с большим количеством детей в группах. Администрация города и района не заинтересована в сохранении детского сада. Также было сказано, что в пятницу наших детей могут не пустить в детский сад».

Причину расформирования дошкольного учреждения, по словам горожан, не называют. Но у них самих есть некоторые предположения. «Этот детский сад много лет был никому не нужен, – объясняют они. – Сейчас рядом с ним построили ледовый дворец, и место, занимаемое детским садом, стало привлекательным для бизнеса. Детсад в срочном порядке решили закрыть под любым предлогом, ведь скоро открытие дворца. А ведь можно детей из садика организованно водить в новый дворец на занятия, пока родители на работе. Воспитатели, думаю, будут делать это с удовольствием».

У чиновников своя точка зрения:

«Основные причины рассмотрения вопроса о ликвидации детского сада:

1) снижение контингента и отсутствие перспективы его роста (процент посещаемости по квартальным данным не превышает 57% от 80 воспитанников);

2) состояние здания детского сада, – прокомментировали в администрации Саткинского района. – В настоящее время специализированной организацией проводится обследование здания. По результатам обследования будет принято комиссионное решение о дальнейшей судьбе детского сада. Соблюдение прав и гарантий воспитанников и работников детского сада будет обеспечено».

Однако такая позиция горожан не устраивает. «Они не понимают, что детский сад для детей с тяжелыми нарушениями речи, – подчеркивают южноуральцы. – Предлагают сады, где есть логопед, от этого толку нет, в некоторых садах платно занимаются с логопедом, потому что очередь до детей не доходит, не успевают заниматься. В том и преимущество нашего сада, что в группах не по 30 детей, со всеми успевают заниматься индивидуально».

Кстати, по словам сотрудников учреждения, дошкольное учреждение уже пытались закрыть около 20 лет назад. Вторую попытку предприняли десять лет спустя. Но оба раза детский сад удалось отстоять. Намерены саткинцы сделать это и теперь.

А в случае исполнения угрозы-предупреждения о том, что уже в пятницу детей будут просто разворачивать на входе, обещают привести их в администрацию. Прямо к 8:00, когда обычно начинают работать дошкольные учреждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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