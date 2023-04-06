На те же грабли: в Троицке отдадут более 100 млн рублей подрядчику, создавшему в городе «пустошь с бетонными скамейками»

Власти Троицка отдадут более 113 миллионов рублей за набережную и пляж.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новый объект должен появиться к ноябрю текущего года на берегу реки Уй у Пятого микрорайона Троицка. Подрядчик рассчитывает получить за него почти 113,2 миллиона рублей.

Согласно технической документации, размещенной на портале госзакупок, на побережье должны появиться баскетбольная и волейбольная площадки, комплекс для занятий воркаутом, детская площадка и научный мини-парк. Кроме того, непосредственно на берегу оборудуют пляж с лавочками и шезлонгами, выполненными в едином стиле.

Интересно, что в качестве подрядчика в ходе электронного аукциона власти города выбрали компанию «Уралстройком». Эта организация уже работала на городских объектах: после нескольких срывов, связанных со сложностями в поиске исполнителя, именно эта компания взялась за благоустройство парка Томина.

Правда, результат работ вызвал неоднозначные оценки. Так, общественники назвали парк, на который планировали потратить 277 миллионов бюджетных рублей, «пустошью с бетонными скамейками» и «грандиозной фикцией». Работы, по мнению активистов, были проведены настолько некачественно, что ситуация требует вмешательства Следственного комитета РФ.

Впрочем, в администрации Троицка тогда заявили, что общественники не до конца разобрались в ситуации, приняв за недочеты в реализации проекта плоды разнузданной деятельности самих горожан, не слишком привыкших беречь скамейки и другие малые архитектурные формы. Хотя и признали, что кое-что подрядчику придется исправить в рамках гарантийных обязательств.

Челябинск, Виктор Елисеев

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