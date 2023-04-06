В Копейске сосед забил другого до смерти за просьбу не шуметь

Копейчанин поплатился жизнью за просьбу снизить громкость.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в доме, расположенном на улице Голубцова.

Один из жильцов отдыхал со спиртным и музыкой. Будучи уже весьма нетрезв, копейчанин не слишком следил за громкостью музыки, которую слушал. Было уже поздно, и громкие звуки мешали спать всем остальным соседям.

Одному из них, наконец, это надоело, и он решил попросить сделать музыку потише. Как пишет паблик «Копейск (в) теме», это вывело беспокойного соседа из себя. Он набросился на южноуральца и стал его избивать.

С закрытой черепно-мозговой травмой головы копейчанина доставили в больницу. Здесь он и умер некоторое время спустя.

В настоящее время любитель громкой музыки задержан. Во время допроса он признался, что не хотел убивать соседа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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