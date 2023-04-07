Большая уральская тропа, соединившая четыре региона, пройдет по Таганаю

Новая туристическая тропа Урала пройдет под Златоустом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», по территории заповедника проложат часть Большой уральской тропы.

«Планируется, что маршрут начнется от входа в национальный парк со стороны Карабаша и пройдет почти по всей территории. Маркировкой и отбивкой трека команда «Лаборатории внутреннего туризма» намерена заняться уже этим летом», – рассказали представители парка.

Напомним, Большая уральская тропа протяженностью больше тысячи километров свяжет Свердловскую и Челябинскую области, а также Пермский край и Башкирию. Она пройдет по хребту Уральских гор с юга на север, от Белорецка до Красновишерска, объединив несколько существующих маршрутов Урала в межрегиональный национальный маршрут.

На территории Челябинской области маршрут пройдет также через Кыштым, соединившись с «Демидовской тропой» в Свердловской области. Об этом власти региона заявляли еще осенью прошлого года. Такое объединение не удивительно. Ведь и территории Свердловской области, и Кыштым связаны с историей известной династии промышленников Демидовых.

Челябинск, Виктор Елисеев

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