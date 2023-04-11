Челябинская область стала самым пожароопасным регионом Урала

Власти Южного Урала ждут пика пожаров в ближайшее время.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пожароопасный сезон наступил в Челябинской области на десять дней раньше обычного. Об этом, сообщил и.о. начальника главного управления лесами региона Валерий Нигматуллин.

По словам чиновника, регион стал наиболее пожароопасным в УрФО.

Сложнее всего обстановка в Аргаяшском районе, где зарегистрировано уже 13 пожаров. По 7 возгораний произошло в Катав-Ивановском, Сосновском районах и Чебаркуле. По 6 – в Красноармейском и Каслинском районах.

В восьми территориях местные власти объявили противопожарный режим: Катав-Ивановский, Троицкий, Аргаяшский, Нагайбакский, Сосновский, Кунашакский районы, Миасс и Чебаркуль.

В восьми районах введен особый противопожарный режим.

Напомним, ранее стало известно, что за минувшие сутки в регионе зарегистрировано более 90 возгораний. 73 ландшафтных и 18 лесных пожаров потушено. От огня пострадали 186 гектаров природных территорий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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