На Южном Урале объявлен особый противопожарный режим

Власти Челябинской области объявили о начале особого режима в регионе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, постановлением регионального правительства с 12 апреля на всей территории Южного Урала вводится особый противопожарный режим.

«Напоминаем, что в условиях действия ОПР вводятся запреты на разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание ТБО, мусора, а также проведение иных пожароопасных работ», – отметили представители ведомства.

Нарушение введенных ограничений влечет административный штраф:

на граждан от 10 до 20 тысяч рублей;

на должностных лиц от 30 до 60 тысяч рублей;

на предпринимателей от 60 до 80 тысяч рублей;

на юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей.

Ранее в главном управлении лесами региона назвали Челябинскую область наиболее пожароопасным регионом Урала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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