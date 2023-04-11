На Южном Урале объявлен особый противопожарный режим

Власти Челябинской области объявили о начале особого режима в регионе.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, постановлением регионального правительства с 12 апреля на всей территории Южного Урала вводится особый противопожарный режим.
«Напоминаем, что в условиях действия ОПР вводятся запреты на разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание ТБО, мусора, а также проведение иных пожароопасных работ», – отметили представители ведомства.
Нарушение введенных ограничений влечет административный штраф:
на граждан от 10 до 20 тысяч рублей;
на должностных лиц от 30 до 60 тысяч рублей;
на предпринимателей от 60 до 80 тысяч рублей;
на юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей.
Ранее в главном управлении лесами региона назвали Челябинскую область наиболее пожароопасным регионом Урала.
Челябинск, Виктор Елисеев
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