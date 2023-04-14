Глава СКР взял на контроль расследование падения пятилетнего ребенка в колодец в Кусе

Председатель СКР потребовал доложить о расследовании инцидента с падением пятилетней девочки в коллектор в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, по информации СМИ о падении ребенка в канализационный колодец возбуждено уголовное дело.

Напомним, инцидент произошел в Кусе в среду, 12 апреля. Об этом в социальных сетях сообщила мать ребенка. По словам женщины, ее пятилетняя дочь упала в коллектор, наполненный арматурой, недалеко от автомойки. В результате падения ребенок получил ушибы.

«По данному факту проведена процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, – рассказали в силовом ведомстве. – В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, балансовая принадлежность объекта и должностные лица, в обязанности которых входит обеспечение безопасной эксплуатации указанного колодца».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления ведомства доложить о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»