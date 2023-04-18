В России снова вырос «индекс шашлыка»

«Шашлычный набор» за год подорожал в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «индекс шашлыка» в России за год увеличился на 8%. Это общий рост среднего чека, в который входит покупка мяса, мангала, шампуров, угля и розжига.

Стоимость «шашлычного набора» в апрелей 2023 года составила 2,2 тысячи рублей, что на 8% выше в сравнении с прошлым годом. Вместе с тем, в натуральном выражении продажи прибавили 19%.

Наиболее ощутимый вклад в рост внесли мангалы: за год цена на них выросла на треть, отмечают представители оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Зато мясо в шашлыке подешевело – после того, как свинине шашлычники стали предпочитать курицу.

Эксперты ожидают дальнейшего роста в преддверии майских праздников. Впрочем, его может несколько охладить действие во многих регионах, включая Челябинскую области, особого противопожарного режима.

Отметим, что в 2022 году по сравнению с 2021-м стоимость «шашлычного набора» выросла сразу на 31%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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