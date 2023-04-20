Суд запретил Wildberries требовать деньги за возврат бракованного товара

Требование одного из крупнейших российских маркетплейсов Wildberries, чтобы покупатели оплачивали возврат товаров ненадлежащего качества, признано незаконным. Такое решение принял Подольский городской суд Московской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале марта управление Роспотребнадзора по Московской области подало к операционной компании маркетплейса – ООО «Вайлдберриз», суд рассмотрел дело на прошлой неделе.

Согласно законодательству, при обнаружении у товара недостатков, не оговоренных продавцом, покупатель вправе в числе прочего:

– требовать замену на продукцию той же марки (модели, артикула), другой марки (модели, артикула) с перерасчетом цены;

– требовать безвозмездного устранения недостатков;

– отказаться от покупки и потребовать возврата уплаченной за товар суммы;

– требовать полного возмещения убытков, причиненных из-за продажи товара ненадлежащего качества.

Однако, по словам покупателей, в Wildberries неустраивающий товар ( в том числе и бракованный) сначала нужно вернуть (и за это во многих случаях взимаются деньги), а потом на общих основаниях заказать новый (при этом цена уже может быть другой).

Таким образом, при осуществлении дистанционной продажи товаров ООО «Вайлдберриз» допускает «нарушение действующего законодательства, а именно: взимает или удерживает денежные средства потребителей в счет обратной доставки при их отказе от товара ненадлежащего качества», цитирует РБК представителей Роспотребнадзора.

В Wildberries утверждают, что суд в полной мере не разобрался в обстоятельствах дела, а представители компании на заседании вообще отсутствовали, так как не были извещены надлежащим образом, и поэтому не смогли представить свои аргументы.

И заявляют, что возврат бракованных товаров «был и остается бесплатным для покупателей».

Вердикт суда компания намерена обжаловать.

Москва, Игорь Юров

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