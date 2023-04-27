В Челябинске потребовали запретить строительство многоэтажек на месте бывшего профилактория

Проект строительства нескольких зданий высотой 20-27 этажей на участке, прилегающем к границам ООПТ «Челябинский городской бор» планируется рассмотреть сегодня, 27 апреля, на публичных слушаниях в Доме архитектора.

Ранее на этом земельном участке, располагающемся на пересечении улиц Лесопарковой и Худякова в Центральном районе города, располагался профилакторий «Солнечный». Однако в конце прошлого года компанию, управлявшую площадями бывшего профилактория и сам земельный участок выкупил бывший депутат Челябинской городской думы Николай Серсков. А в начале текущего года его холдинг подписал с мэрией договор о комплексном развитии территории, предполагающий возведение нескольких жилых многоэтажек. Кроме того, на первом этаже одной из них предполагается размещение детского сада.

Противники строительства уверены, что реализация проекта может угрожать экологическому благополучию челябинцев и сохранности Челябинского бора.

«Данная территория прилегает к памятнику природы регионального значения Челябинскому (городскому) бору, – отмечает депутат Центрального райсовета города Елена Вахтина. – Проектирование нескольких многоэтажных (25-27 этажей) жилых домов в непосредственной близости от памятника природы приведет к существенному увеличению рекреационной нагрузки на экосистему леса и ухудшит состояние экосистемы и ее способность к возобновлению».

Кроме того, земельные участки, путем перераспределения которых планируется образовать участок под строительство, имеют вид разрешенного использования, не связанный с жилищным строительством (в том числе, многоэтажным), отмечает парламентарий. И выносить на публичные слушания документацию по планировке территории, предполагающую многоэтажную жилую застройку, до внесения соответствующих изменений в Правила землепользования и застройки было бы неверно. «Фактически, изменяется градостроительный регламент, применяемый к правоотношениям по застройке территориальной зоны, в обход установленной законодательством процедуры (внесения изменений в Правила землепользования и застройки)», – отмечает челябинка.

Кроме того, в опубликованных документах недостаточно информации, сетует депутат: не ясно, что проектируется на других участках, не видны границы территориальных зон, не видны границы зон с особыми условиями землепользования (границы ООПТ регионального значения, границы охранной зоны ООПТ).

«В связи с изложенным, исходя из потенциальной опасности реализации данного проекта для экосистемы памятника природы Челябинского (городского) бора, недостаточности предоставленной для обсуждения информации, проектирования использования 2,25 га в зоне Б.3 не по основному виду использования, установленному для данной территориальной зоны, прошу вынесенный на публичные слушания проект документации по планировке территории на пересечении улиц Лесопарковой и Худякова в Центральном районе города Челябинска отклонить», – пишет парламентарий в обращении к организаторам публичных слушаний.

Челябинск, Виктор Елисеев

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