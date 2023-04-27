Проект жилой застройки на границе Челябинского бора не получил одобрения общественности

В Челябинске раскритиковали проект жилой застройки на территории бывшего профилактория «Солнечный».

КАк уже сообщал «Новый День», речь идет об участке на пересечении улиц Лесопарковой и Худякова в Центральном районе города. В конце прошлого года компанию, управлявшую площадями бывшего профилактория и сам земельный участок выкупил бывший депутат Челябинской городской думы Николай Серсков. А в начале текущего года его холдинг подписал с мэрией договор о комплексном развитии территории, предполагающий возведение нескольких жилых многоэтажек.

Сегодня проект застройки обсуждался на публичных слушаниях. Горожане, сумевшие попасть в переполненный зал, были настроены отрицательно, расценивая проект как очередную угрозу городскому бору. Во-первых, резко возрастет и без того высокая антропогенная нагрузка на памятник природы. Во-вторых, есть риск ухудшения дорожной ситуации на улице Худякова, и ее снова придется расширять – за счет бора.

Застройщик пытался убедить оппонентов в полной экологической безопасности проекта и заверял, что в новом ЖК будут собственные детсад и школа, поэтому нагрузка на улицу Худякова не должна существенно возрасти. Как и число людей в бору и его окрестностях.

Однако проект предусматривает строительство домов высотой от 12 до 24 этажей и многоуровневой автостоянкой на 586 машино-мест с эксплуатируемой кровлей. Вряд ли это останется «незамеченным», парировали горожане.

Представители регионального министерства экологии, как всегда, заявили, что бору ничего не угрожает: «Полностью весь земельный участок находится за пределами границ бора, границ охранной зоны. И на сегодняшний день рассматривать, что застройка может нарушить особый режим охраны памятника природы, оснований не имеется», – сообщил замминистра Сергей Лавров.

На вопрос депутата Заксобрания Челябинской области Ольги Мухометьяровой, как будет компенсироваться видовое разнообразие живых организмов при застройке территории, последовало обещание перенести деревья.

Общественница Надежда Вертяховская отметила, что массовая застройка соседних территорий уже привела к серьезным проблемам: городские коллекторы все время забиваются, канализация топит подвалы. И поинтересовалась, учитывает ли проект гидрологические условия, ведь по указанному участку пролегают подземные реки, а существующие водоотводящие сети уже перегружены. И если застройщик не собирается делать новую сеть, а планирует присоединиться к уже действующей, канализация просто потечет по улицам.

В итоге участники слушаний обвинили чиновников минэкологии в некомпетентности, а сам проект отклонили.

Однако их мнение носит лишь рекомендательный характер. Решать судьбу проекта будет комиссия, в которую входят депутаты Гордумы и чиновники мэрии, которая, напомним, уже подписала с застройщиком договор о комплексном развитии территории.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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