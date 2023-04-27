Власти Челябинска решили положить публичные слушания на полку

Челябинские чиновники предлагают перевести обсуждения градостроительных вопросов в виртуальную плоскость.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэрия Челябинска вынесла на публичные слушания проект изменений в правила землепользования и застройки, предполагающие замену очных обсуждений земельных вопросов виртуальными.

Формально инициатива предлагает расширить перечень форм участия горожан в обсуждении вопросов землепользования и застройки, дополнив привычные уже публичные слушания «общественными обсуждениями», предполагающими «дистанционное выражение мнения без необходимости личного присутствия физических и юридических лиц», с помощью портала госуслуг.

Однако горожане опасаются: возможно, чиновники просто решили институализировать столь полюбившиеся им в «ковидные» времени онлайн-слушания, позволявшие им избегать громких протестов, не раз звучавших во время обычных (очных) публичных слушаний в случае обсуждений наиболее острых и вызывавших горячие дискуссии проектов строительства.

«У челябинцев хотят украсть публичные слушания! – уверена депутат Центрального райсовета города Елена Вахтина. – Если точнее, чиновники хотят заменить их на «общественные обсуждения». Это значит, можно не назначать слушания официально, а ограничиться приемом предложений на почту или собирать междусобойчик по-тихому».

Конечно, предложенный на обсуждения проект не говорит о замене публичных слушаний. Эта форма в правилах землепользования и застройки сохраняется. А в дополнение к ней появляются еще и общественные обсуждения. Это значит, что и назначаться они будут точно так же, как публичные слушания. Однако прозрачность подобной процедуры явно будет оставлять желать лучшего. Ведь вряд ли рядовой горожанин сможет проверить, кто и какие предложения высказал при таком удаленном обсуждении.

Между тем, судя по тому, что в исправленных правилах на первом месте среди форматов непосредственного участия горожан идут именно общественные обсуждения, практически не остается сомнений, что именно к ним планируют прибегать чиновники при решении градостроительных вопросов в первую очередь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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