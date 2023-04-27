На Южном Урале – острая нехватка участковых врачей и педиатров

Участковые врачи и педиатры остаются в числе наиболее востребованных специалистов в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, мониторинг соотношений количества вакансий к количеству состоящих на учете безработных, имеющих такую же специальность, показал возросший интерес работодателей к рабочим профессиям в 2023 году.

Наиболее дефицитными среди рабочих профессию в настоящее время являются: арматурщик (коэффициент востребованности 416), кузнец-штамповщик (343), слесарь-электромонтажник (132), оператор линии пищевой продукции (67), наладчик станков (61, оператор-кузнец (60,2) и токарь-карусельщик (50).

Среди служащих наиболее востребованы участковый врач-терапевт (124), врач-педиатр (73), инженер-программист (73), социолог (55), техник по наладке и испытаниям (55), дежурный пульта управления (36), охранник ведомственной охраны (35,3).

Профессии бухгалтера (0,9), юриста (0,3) и экономиста (0,4) остаются низко востребованными. Хотя следует отметить, что и по ним наблюдается некоторое увеличение коэффициента востребованности.

«Резкий рост спроса на рабочие специальности, возможно, вызван ускорением темпов строительства, а также промышленного производства в результате решения задач по импортозамещению и выполнению существенно возросшего объема гособоронзаказа», – отмечают аудиторы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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