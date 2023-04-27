В Челябинске разваливается мемориал «Скорбящие матери»

Один из любимых челябинцами памятников, посвященных Великой Отечественной медленно, но верно разрушается.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, мемориал «Скорбящие матери», расположенный на территории Лесного кладбища, находится в прискорбном состоянии. Об этом общественникам рассказали горожане, возмущенные внешним видом памятника.

«Мы выехали на место и убедились – состояние памятного комплекса, действительно, плачевное: облицовка осыпается от малейшего прикосновения, незакрепленные бордюрные ограждения вот-вот упадут вниз, трещины в бетонном покрытии, отсутствие тротуарной плитки, полуразвалившиеся ступени. И это – за две недели до Дня Великой Победы!» – возмущаются активисты.

Мемориальный комплекс «Скорбящие матери» включает в себя скульптурный монумент и плиты с фамилиями умерших воинов Красной армии. Две женские фигуры, высотой 6 метров, бережно держат воинскую каску.

Здесь регулярно проводятся мероприятия, связанные с памятными датами. Но внешний вид памятника уже давно вызывает негодование южноуральцев.

Общественники обратились к администрации Челябинска с просьбой обратить внимание на комплекс и оперативно привести его в порядок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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