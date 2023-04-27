В Ленинском районе Челябинска закроют движение трамваев

Из-за ремонт в Ленинском районе Челябинска закрывают движение трамваев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ», ограничения связаны с производством работ по ремонту трамвайных путей по улице Машиностроителей.

В связи с этим закрывается движение трамваев в Ленинском районе с 22:00 пятницы, 28 апреля, до 07:00 понедельника, 1 мая.

Движение трамваев маршрутов №18 и №22 будет организовано до кольца на улице Харлова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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