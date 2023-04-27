Мэра Троицка потребовали посадить на шесть лет

Прокуратура потребовала отправить главу южноуральского муниципалитета в колонию на шесть лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в среду, 26 апреля, в Троицком городском суде завершились прению по уголовному делу в отношении главы Троицка Александра Виноградова.

Напомним, мэр и его заместитель Вадим Герман обвиняется в превышении должностных полномочий. Судебный процесс над главой города стартовал в 2021 году.

По версии следствия, в 2019 году чиновники, с превышением должностных полномочий, инициировали передачу объектов имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию, что повлекло нарушение прав организации. Сами чиновники свою вину отрицают, подчеркивая, что их действия были обусловлены стремлением избежать срыва отопительного сезона.

В июне 2021 года суд принял решение об отстранении Виноградова от должности главы муниципалитета на время суда. Однако чиновник сумел оспорить это решение и уже летом того же года вернулся к исполнению своих обязанностей.

В ходе прений 26 апреля гособвинитель потребовал признать Александра Виноградова виновным и приговорить его к шести годам колонии общего режима. Также он попросил запретить чиновнику занимать должности в органах местного самоуправления в течение двух лет и десяти месяцев.

С последним словом мэр Троицка выступит в суде 5 мая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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