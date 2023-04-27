В Челябинске за взятку задержали директора структуры педуниверситета

В Челябинске по подозрению в получении взятки задержали директора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в отношении директора профессионально-педагогического института Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Елены Гнатышиной возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

По данным следствия, руководитель структуры педагогического вуза получила через посредника взятку в 30 тысяч рублей от студента за выставление гарантированной положительной оценки за сдачу государственно итоговой аттестации без фактической проверки знаний. Проводится работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Это не первое уголовное дело в стенах структуры ЮУрГГПУ. Напомним, в декабре за взятки задержали заместителя директора этого же института Антона Семченко и проректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Павла Рябчука. Обоим предъявили обвинения в получении взяток от студентов профессионально-педагогического института.

Челябинск, Виктор Елисеев

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