Власти Челябинска провоцируют протест: горожане высказались по поводу общественных обсуждений

Жители Челябинска высказались против добавления общественных обсуждений к процедуре публичных слушаний.

Как уже сообщал «Новый День», мэрия Челябинска вынесла на публичные слушания проект изменений в правила землепользования и застройки, предполагающие замену очных обсуждений земельных вопросов виртуальными.

В администрации заявляют, что это расширит формы участия граждан в обсуждении вопросов землепользования и застройки, так как подразумевается дистанционное участие в обсуждении при помощи портала госуслуг – это позволит сократить сроки и при этом сохранит возможность личного обсуждения «посредством посещения экспозиции».

Вопрос обсуждался сегодня на публичных слушаниях в Доме Архитектора. Сумевшие попасть в зал горожане высказались против нововведения. Они напомнили, что не у всех есть регистрация на сайте госуслуг и далеко не все пожилые горожане могут работать на компьютере.

Кроме того, были высказаны серьезные опасения по поводу достоверности итогов подобных обсуждений. Также было отмечено, что публичные слушания – едва ли не единственная возможность для жителей Челябинска донести до властей их мнение по жизненно важным для людей проблемам. «Отклонить!» – начали скандировать собравшиеся в зале, сопровождая свое требование аплодисментами.

Организаторы передали вопрос на рассмотрение специальной комиссии.

«Мэрия Котовой словно специально провоцирует горожан на протест, – прокомментировал ситуацию политолог Александр Подопригора. – Единственное, чего добьются этим чиновники, это то, что первое же мало-мальски честное голосование станет здесь тотальным высказыванием против власти. Так настроить против себя жителей миллионного города – это надо уметь».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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