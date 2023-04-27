На важной магистрали между районами Челябинска ограничат движение

На улице Рождественского в Челябинске ограничат движение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», движение по улице Рождественского на участке от проспекта Ленина до Копейского шоссе будет ограничено с 22 часов 28 апреля до 5 часов 10 мая в связи с проведением ремонтных работ.

В ГИБДД Челябинска рекомендовали водителям заблаговременно продумать маршрут движения и возможные пути объезда.

Напомним, ремонт дорожного полотна на данном участке улицы, соединяющей Ленинский район Челябинска с центром, начался 15 апреля. До 20 августа текущего года исполнителю предстоит выполнить срезку старого и укладку нового асфальта, заменить бордюры, отремонтировать тротуары, выровнять крышки колодцев и нанести дорожную разметку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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