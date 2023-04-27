В Челябинской области выросло число бытовых отравлений

Южноуральцы чаще всего травятся наркотиками и лекарствами.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, всего в первом квартале 2023 года в регионе зарегистрирован 481 случай острых отравлений химической этиологии. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество отравлений увеличилось на 24.

При этом скончались в первом квартале 8 южноуральцев (год назад таких случаев было зафиксировано 19).

Первое место, как и раньше, заняли отравления наркотическими веществами. На них пришлось более половины всех зарегистрированных случаев – 290 (в первом квартале 2022 года – 199).

По другим группам веществ, послуживших причиной попадания южноуральцев в больницу, зафиксировано снижение. В итоге второе место заняли лекарства (77 случаев против 83 в прошлом году). На третье место опустилась группа «другие мониторируемые виды» (58 против 95 случаев ранее).

Среди пострадавших 376 мужчин (или 78,17%) и 105 женщин (21,83%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенных изменений структуры отравлений по половой принадлежности не произошло.

Преобладание мужского населения над женским в структуре заболевших имеет место во всех группах отравлений, за исключением группы «отравления лекарственными препаратами», как и в аналогичном периоде прошлого года.

Среди мужчин зарегистрировано 6 случаев отравлений с летальным исходом (1 квартал 2022 года – 15), среди женщин – 2 случая (1 квартал 2022 года – 4).

Челябинск, Виктор Елисеев

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