В Магнитогорске двух полицейских задержали по подозрению в наркоторговле

В Челябинской области сотрудников полиции подозревают в распространении марихуаны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», задержаны два сотрудника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Магнитогорску.

Полицейских уже отправили в СИЗО. Их подозревают в сбыте наркотика растительного происхождения. Известно, что южноуральцы организовали хранение крупных партий марихуаны и фасовку их на более мелкие партии. Непосредственно покупателям наркотик доставляла одна из жительниц Магнитогорска.

В ГУ МВД по Челябинской области информацию о задержании подтвердили.

Как уточнили в ведомстве, в отношении полицейских начата служебная проверка, по результатам которой сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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