Из-за ограничений в Челябинске троллейбус 10 и автобус 123 временно изменят маршруты

В Челябинске троллейбус и автобус изменят маршруты из-за ограничений на улице Рождественского.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 22:00 28 апреля по 9 мая включительно из-за ремонта улицы Рождественского ограничивается движение от проспекта Ленина до Копейского шоссе.

В связи с этим троллейбус №10 будет направлен по маршруту ЧКПЗ – Копейское шоссе – Гагарина – Новороссийская – Солнечный берег.

Автобус 123 направлен: Автовокзал – Копейское шоссе – Игуменка – Дзержинского – Разина – Свободы – проспект Ленина – Парк Гагарина.

На время изменения схемы движения южноуральцам рекомендуют воспользоваться трамвайными маршрутами №18, №22 с пересадкой на остановке «Харлова», а также автобусами №1, №2, №4, троллейбусы №16, №19 с пересадкой на остановке «Детский мир».

Челябинск, Виктор Елисеев

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