К директору компании, снабжающей едой челябинских школьников, пришли с обысками

Силовики нагрянули домой к руководителю «Уральского комбината питания».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в четверг, 27 апреля, дома у директора АО «Уральский комбинат питания» Игоря Волового прошли обыски.

По данным источников, оперативные мероприятия прошли в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

«Уральский комбинат питания» – компания, контролирующая большую часть рынка обеспечения продуктами школ и детских садов Челябинска. Возглавляет его бывший руководитель КУИЗО администрации Челябинска Игорь Воловой.

Родители учащихся не раз высказывали претензии к работе комбината, ставшего фактическим монополистом на рынке школьного питания. Но особо громкий скандал разразился на рубеже 2022-2023 годов.

Руководство одной из школ обратилось в полицию с жалобой на действия фирмы. По их словам, компания вынуждает заключить с ней договор и, в противном случае, грозит серьезными неприятностями «на уровне городской администрации». Поскольку образовательное учреждение отказалось подчиниться давлению, неприятности, действительно, случились: учебному заведению запретили пользоваться столовой.

В мэрии тогда заявили, школа имеет право выбора поставщика питания для детей: она может либо провести аукцион, либо, в отдельных случаях, заключить контракт с единственным поставщиком.

Чиновники утверждали, что отказ в пользовании столовой связан не с тем, что руководство школы выбрало поставщика самостоятельно, а с тем, что с этой компанией нет договора. И отказ был временный: комитет по делам образования просто запросил дополнительные документы у школы для экспертной оценки.

Однако история на этом не закончилась: один из челябинских депутатов обратился в УФАС с просьбой провести проверку соблюдения законодательства при проведении закупок, связанных с организацией горячего питания и поставками продуктов в учреждениях образования. Ведомство разослало запросы в школы.

Кроме того, было написано заявление в прокуратуру.

Надзорное ведомство провело проверку в школах и АО «Уральский комбинат питания», поставляющих еду в учебные заведения, выявило «многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей».

Челябинск, Виктор Елисеев

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