В Челябинске запретят торговлю спиртным в День Победы. Но не везде

Власти Челябинка призвали предприятия торговли в центре города отказаться от торговли спиртным 9 мая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в День Победы в Челябинске по традиции ограничат торговлю горячительными напитками. Об этом сообщили в администрации города.

По информации пресс-службы мэрии, в целях обеспечения общественной безопасности торговый комплекс «Никитинский» 9 мая будет закрыт.

Кроме того, городская администрация направила во все предприятия торговли, расположенные в границах: площадь Революции, улицы Елькина, Труда, Цвиллинга, информационные письма с просьбой приостановить продажу алкогольной продукции в День Победы.

Отметим, что в прошлом году также вводились подобные ограничения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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