Число претендентов на должность главы Миасса сократилось до трех

В Миассе назвали имена финалистов конкурса на кресло мэра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе собрания депутатов Миасса, сегодня, 28 апреля, состоялось предварительное заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы города.

По итогам рассмотрения документов жюри приняло решение о регистрации и допуске к участию в выборах мэра Миасса начальника управления имущественных отношений администрации города Николая Булдыгина, заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука, генерального директора ООО «Аргус групп М» Виктора Легенчука. Отметим, что накануне еще одна претендентка – начальник отдела социальных проектов ООО "«авод СпецАгрегат» Анастасия Захарова – сняла свою кандидатуру.

Сам конкурс состоится 11 мая. В этот день будет проведено тестирование кандидатов и состоится собеседование с каждым из них, после чего комиссия вынесет решение о том, чьи фамилии будут представлены депутатам на голосование. Оно запланировано на следующей сессии городского парламента.

Челябинск, Виктор Елисеев

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