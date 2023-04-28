Девушка-подросток погибла и четверо пострадали в жутком ДТП в Челябинской области

20-летний южноуралец с компанией вылетел на встречку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 28 апреля, около 13:20 на 16 километре автодороги Златоуст-Куса.

20-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2114, пытаясь обогнать идущую впереди машину, выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Рено Логан», которым управлял 72-летний мужчина. При этом обгон на этом участке дороги запрещен.

В результате ДТП 16-летняя пассажирка ВАЗа скончалась от полученных травм на месте происшествия. Водитель автомобиля ВАЗ и 18-летний пассажир, а также водитель автомобиля «Рено» и его пассажир получили травмы различной степени тяжести.

Челябинск, Виктор Елисеев

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