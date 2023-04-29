«Проблема хоронится 10 лет»: челябинцы требуют, чтобы Следственный комитет закрыл предприятие вице-спикера регионального парламента

Жители Челябинска обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести тщательную проверку и закрыть камнедробильное предприятие, расположенное рядом с их домами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители поселка Смолино и собственники участков в СНТ «Янтарь», «Полет-2», «Локомотив-2» разместили видеобращение в соцсетях.

«Мы представляем интересы более 10 тысяч человек, для многих – это единственное жилье, – говорят авторы обращения, отмечая, что с июля 2014 года их землю и дома, в основном по ночам, засыпает каменой пылью с камнедробильного предприятия, связанного с вице-спикером Законодательного собрания Челябинской области Юрием Карликановым.

Горожане уверены, что предприятие работает незаконно, с нарушением санитарных норм, без учета розы ветров. Кроме того, их возмущает, что было уничтожено более 20 гектаров лесных насаждений, служивших защитной полосой камнедобывающего карьера.

«Никто не подумал о людях – их здоровье и имуществе, которым ежедневно наносят непоправимый вред, – заявляют челябинцы. – Мы написали за эти годы сотни обращений – их никто не читал. Обращались и индивидуально, и коллективно, рассчитывая на гарантированную Конституцией РФ защиту прав и свобод граждан.

Мы надеялись зря. Сменились 3 губернатора, 4 прокурора, 3 главы города, но нам в ответ по-прежнему приходят лишь отписки одного содержания: на кого и когда наложена административная ответственность. А через год по сроку давности «административка» сгорает, Карликанов опять чист. На прием к губернатору Текслеру мы записывались трижды, но там не считают важным решать вопросы тысячи горожан – это не так приятно, как открывать выставки и фестивали».

Напомним, 20 апреля в Информационном центре СК России сообщили, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нарушениях экологического законодательства в Челябинской области.

Но горожане, судя по всему, устали ждать: «Наша проблема хоронится 10 лет», – заявляют они и просят Бастрыкина закрыть камнедробильное предприятие.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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