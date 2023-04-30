В Копейске школьники поставили одноклассницу на колени за нелестные отзывы об одной из учениц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», девочка обсудила внешность одной из соучениц с подружкой, а та передала содержание разговора героине обсуждения. Та организовала соучеников на «разборки»: после занятий они подкараулили школьницу, поставили ее на колени и заставили просить прощения.

Все происходящее снимали на видео, при этом в выражениях участники этой «воспитательной акции» не стеснялись. Затем ролик выложили в соцсетях, где его увидели родители девочки. Они обратились в правоохранительные органы.

Все участники инцидента установлены.

«С родителями и детьми сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проведены профилактические и воспитательные беседы, – цитирует ИА «Первое представителей ГУ МВД России по Челябинской области. – В отношении матери конфликтующей стороны возбуждено административное производство по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию»), а несовершеннолетняя девочка, являющаяся зачинщицей конфликта, поставлена на учет в ПДН».

Семья пострадавшей школьницы отмечает, что ни участники инцидента, ни их родители перед ними до сих пор не извинились.

Напомним, в феврале 2022 года в том же Копейске школьники до полусмерти избили одноклассницу.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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