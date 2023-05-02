Примите ситуацию: челябинцев ждет ухудшение качества воды

Работы на водопроводных сетях Челябинска могут сказаться на качестве воды в кранах горожан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение мая в Челябинске продолжатся технологические переключения между водоводами в рамках строительства станции ультрафиолетового обеззараживания воды на очистных сооружениях. Об этом сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

Следствием работ может стать изменение качества питьевой воды: вероятны изменения цвета, мутности, появление взвеси из-за увеличенной скорости потока воды в трубопроводах. При этом подобный эффект может быть длящимся и продолжаться в течение нескольких дней после производства работ. Так что уже 4-7 мая горожане могут вновь столкнуться с ухудшением качества воды.

Мэр Челябинска Наталья Котова заявила, что о проходящих работах челябинцев необходимо предупреждать заранее, чтобы они могли набраться терпения и «принять данную ситуацию».

Напомним, на изменение цвета питьевой воды, появление в ней посторонних примесей и мутности горожане жалуются уже не первый месяц. Поначалу чиновники и представители МУП ПОВВ заявляли, что к работе городского водоканала эти процессы вряд ли имеют отношение, и не исключали, что они связаны с изношенностью внутридомовых коммуникаций. Однако на прошлой неделе в мэрии сообщили о предстоящих технологических переключениях между водоводами.

В конце апреля после многочисленных жалоб горожан на качество водопроводной воды СКР начал проверку действий коммунальщиков.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»