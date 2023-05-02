Половина россиян боятся «умных» устройств. Но все равно используют

Россияне не верят «интернету вещей».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у большинства россиян дома есть «умные» устройства. Хотя каждый второй из них их боится. Об этом пишет телеграм-канал «Свободная касса» со ссылкой на данные компании «Анкетолог».

Так, 83% участников исследования признались, что у них в жилищах есть «интеллектуальные» устройства. Чаще всего это роботы-пылесосы (35%), беспроводная зарядка (35%), кондиционеры и вентиляторы с климат-контролем (34%).

Чуть меньше россиян могут похвастаться смарт-колонкой (30%). По 23% респондентов рассказали, что у них есть «умные» камера видеонаблюдения или водонагреватель. И у каждого пятого (20%) можно встретить дома датчик движения.

Датчик света нашелся у 18% россиян. Еще 17% сообщили, что у них есть увлажнитель воздуха с датчиком влажности, и у такого же количества участников опроса появился «умный» очиститель воздуха.

При этом 83% респондентов заявили, что хотят, чтобы в их доме было больше «умных» устройств. И почти столько же (84%) планируют в будущем объединить их в общую сеть – «интернет вещей».

В то же время 50% видят проблему в том, что «умные» устройства становятся все более автоматизированными и человек может совсем потерять над ними контроль.

Безопасность концепции «интернета вещей» россияне оценили весьма невысоко – на 5,5 балла из 10. По их мнению, через экосистему «умных» устройств киберпреступники могут взламывать базы данных, подгружать вирусы и тому подобное – этого опасаются большинство (71%).

Кроме того, их пугает перспектива стать более зависимы от технологий (55%), а также вмешательства в частную жизнь пользователей (46%).

Наконец, более трети (36%) считают, что автоматизация технологий негативно влияет на умственное и физическое развитие человека. Еще 19% уверены, что «интернет вещей» – это нерациональные использование энергоресурсов. А 16% опасаются его негативного влияния на здоровье человека.

Челябинск, Виктор Елисеев

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