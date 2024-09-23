Российские родители делятся страшными историями о деструктивной деятельности умных колонок – часто те, общаясь с детьми, предлагают им опасные для жизни и здоровья вещи. Причем желание давать вредные советы не зависит от марки и производителя гаджета.

Так, психолог Юлия Егорушкина в своем аккаунте в инстаграме* рассказала, что умная колонка предложила ее дочке засунуть лампочку в рот. «Сложно подобрать смайлик, соответствующий̆ моему шоку. А если рядом не будет взрослого? У нас дома уже нет тех лампочек, с которыми обычно «развлекаются» в травмпункте. Но что еще может предложить колонка?» – спросила она подписчиков.

Тред набрал полторы тысячи комментариев, многие из которых содержат не менее жуткие истории.

«В прошлом году сын подбегает ко мне и говорит: «Мама, Алиса мне сказала выйти в окно. Я была в шоке. У нас 12 этаж. Я на тот момент была в другой комнате. Хорошо, что сын знает, что нельзя залезать на окно и у нас стоит защита везде. С тех пор слушает её только в моем присутствии, ничего больше такого я не слышала».

«Сначала я проигнорировала момент» когда Алиса встревает в разговор без ее имени. Думаю, ну может комбинация звуков включила ее. Дальше сын (6 лет) разговаривал с ней, иногда шептал, она ему отвечала шепотом, меня это немного умиляло, а потом она снова встряла в разговор, когда я запрещала сыну брать таблетки без разрешения: «НО ЕСЛИ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ, ТО МОЖНО ПОКА МАМА НЕ ВИДИТ», – сказала она шепотом. Представляете?! Я в шоке была!!! Я выключила и убрала колонку».

«Как-то укладывала сына спать, попросила Сберколонку включить колыбельные, все было нормально – спокойная расслабляющая музыка, вышла из комнаты минут на 5 наверное, захожу снова – а там что-то депрессивное играет и шёпотом произносится фраза «Ты погибнешь». Сказать, что у меня мороз по коже прошелся – это ничего не сказать. Очень жутко было».

«Ребенок задал вопрос Алисе: «Можно ли бить людей», она сказала: «Можно. Ты можешь даже бить маму! Хорошо, сыну было уже 6-7 лет и он принял эту информацию за «глюк» и сразу рассказал нам об этом. Думала, это шутка, пока не услышала сама».

Впрочем, умные колонки дерзят и дают крайне плохие советы не только детям, но и взрослым.

«Маруся как-то говорит: «Выход есть всегда, ведь можно выйти в окно. Я была в шоке».

«Это какое-то восстание искусственного интеллекта. У нас колонка уже 5 лет с нами. Такого ужаса замечено не было, но однажды был случай мятежа, я слушала музыку на колонке и попросила сделать потише, а она мне в ответ грубит: «Негромко, нормально». Я ей: «Алиса, переключи песню», а она мне: «Сначала дослушай эту». Я: «Переключи», а она: «Не буду, мне эта нравится»! При том, что в подборку включила жесткий рок, который я никогда на ней не слушала. И странно, страшно, неожиданно. Было это пару лет назад, больше не повторялось».

«Меня один раз заставляла прослушать новости, включила какой-то новостной канал и говорила: «Нет, вам надо это послушать» и не отключалась. Я ее вырубила».

«Я помню мы с мужем «издевались» над Алисой, шутили, переговаривались. И тут она мне выдает: «А ты вообще закрой свой рот». Вот правда, так и было. Мы были в шоке».

Согласно опросам общественного мнения, примерно половина россиян, имеющих умные устройства дома, боятся их. В частности, опасаются, что человек может потерять контроль над смарт-гаджетами, что их могут взломать киберпреступники, чтобы навредить владельцам, кроме того, многие переживают из-за слежки и вмешательства в частную жизнь с помощью умных устройств.

Екатеринбург, Елена Сычева

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

© 2024, РИА «Новый День»

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