Полтора десятка маршрутов изменят схему движения в Челябинске

На время репетиции Парада Победы в Челябинске автобусы, троллейбусы и трамваи изменят маршруты.

Напомним, ранее стало известно о закрытии центра Челябинска для автотранспорта в связи с генеральной репетицией торжественного построения Челябинского гарнизона, намеченной на четверг, 4 мая. Временные ограничения будут действовать с 15:00 до 19:00.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», автобусы, троллейбусы и трамваи будут следовать в это время по измененным маршрутам.

Автобусы:

№2 «Чурилово – проспект Ленина – Свободы – Труда – Свердловский проспект – проспект Ленина – Петра Столыпина»;

№4 «Мамина – проспект Ленина – Свободы – Труда – Свердловский проспект – проспект Ленина – Парк Гагарина»;

№14 «Железнодорожный вокзал – Железнодорожная – Доватора – Воровского – Новосинеглазово»;

№18 «ТРК Алмаз – Свободы – Труда – Кирова – Автобусный парк»;

№64 «Железнодорожный вокзал – Свободы – Труда – Северо-Крымская – Автобусный парк»;

№90с «Железнодорожный вокзал – Железнодорожная – Доватора – Воровского – Сад «Кристалл»;

№123 «Автовокзал – Копейское шоссе – Игуменка – Дзержинского – Разина – Овчинникова – Курчатова – Энгельса – проспект Ленина – Парк Гагарина»;

№483 «Старокамышинск – Разина – Овчинникова – Курчатова – Энгельса – проспект Ленина – Парк Гагарина».

Троллейбусы:

№5 «АМЗ – ДС «Юность»;

№16 «Автовокзал «Центральный – ЖБИ»;

№17 «Молдавская – Молодогвардейцев – Братьев Кашириных – Северо-Крымская –Труда – Энгельса – проспект Ленина – Парк Гагарина»;

№19 «Автовокзал «Центральный» – Первоозерный».

Трамваи:

№3 «ЧМК – Кирова – Карла Маркса – Российская – ЧМК»;

№5 «ЧЭМК – Кирова – Карла Маркса – Горького – ЧЭМК»;

№7 «ЧГРЭС – Российская – Труда – ЧТЗ»;

№16 «Чичерина – Российская – Карда Маркса – Кирова – Чичерина».

Челябинск, Виктор Елисеев

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