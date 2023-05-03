Полтора десятка маршрутов изменят схему движения в Челябинске

На время репетиции Парада Победы в Челябинске автобусы, троллейбусы и трамваи изменят маршруты.
Напомним, ранее стало известно о закрытии центра Челябинска для автотранспорта в связи с генеральной репетицией торжественного построения Челябинского гарнизона, намеченной на четверг, 4 мая. Временные ограничения будут действовать с 15:00 до 19:00.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», автобусы, троллейбусы и трамваи будут следовать в это время по измененным маршрутам.
Автобусы:
№2 «Чурилово – проспект Ленина – Свободы – Труда – Свердловский проспект – проспект Ленина – Петра Столыпина»;
№4 «Мамина – проспект Ленина – Свободы – Труда – Свердловский проспект – проспект Ленина – Парк Гагарина»;
№14 «Железнодорожный вокзал – Железнодорожная – Доватора – Воровского – Новосинеглазово»;
№18 «ТРК Алмаз – Свободы – Труда – Кирова – Автобусный парк»;
№64 «Железнодорожный вокзал – Свободы – Труда – Северо-Крымская – Автобусный парк»;
№90с «Железнодорожный вокзал – Железнодорожная – Доватора – Воровского – Сад «Кристалл»;
№123 «Автовокзал – Копейское шоссе – Игуменка – Дзержинского – Разина – Овчинникова – Курчатова – Энгельса – проспект Ленина – Парк Гагарина»;
№483 «Старокамышинск – Разина – Овчинникова – Курчатова – Энгельса – проспект Ленина – Парк Гагарина».
Троллейбусы:
№5 «АМЗ – ДС «Юность»;
№16 «Автовокзал «Центральный – ЖБИ»;
№17 «Молдавская – Молодогвардейцев – Братьев Кашириных – Северо-Крымская –Труда – Энгельса – проспект Ленина – Парк Гагарина»;
№19 «Автовокзал «Центральный» – Первоозерный».
Трамваи:
№3 «ЧМК – Кирова – Карла Маркса – Российская – ЧМК»;
№5 «ЧЭМК – Кирова – Карла Маркса – Горького – ЧЭМК»;
№7 «ЧГРЭС – Российская – Труда – ЧТЗ»;
№16 «Чичерина – Российская – Карда Маркса – Кирова – Чичерина».
Челябинск, Виктор Елисеев
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