Член СПЧ просит Колокольцева и Бастрыкина проверить действия челябинской полиции

Министра внутренних дел России Владимира Колокольцева и главу СКР Александра Бастрыкина просят тщательно проверить действия челябинской полиции. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте России, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

«Сегодня в мой адрес по электронным средствам связи официально пришло заявление от жителя Москвы, – рассказал Кабанов. – Проявив свою гражданскую позицию, на основании информации об убийстве подростка в Челябинске в начале апреля 2023 года он написал обращение в МВД Челябинской области, «чтобы расследование было законным и объективным».

Далее стали происходит совершенно непонятные вещи, а именно: со слов заявителя «через несколько дней мне на почту пришло письмо от непонятного гражданина, который написал, что работает в СБ Челябинской области и желает пообщаться . Ни звания, ни должности, ни номера телефона, ничего не было в сообщении. И потом раздался звонок из Челябинской области. На звонок не отвечал. Номер своего телефона я нигде не писал, никому не давал». Ещё через несколько дней москвичу пришло новое сообщение: там была указана фамилия отправителя (тоже без должности, звания, места работы), а во вложении е была повестка с вызовом в МВД города Челябинска в отдел по борьбе с экстремизмом.

Мужчина утверждает, что несколько раз в разные дни звонил по номеру телефона, указанному в повестке, но никто так и не ответил. Тогда он написал отправителю повестки, тот прислал номер сотового телефона. Москвич позвонил, и ему сообщили, что «у них есть данные всякие» на него. А потом начали выяснять, как он относится к представителям определенных национальностей.

«Я полагаю, что ответа по существу обращения я не получу», – резюмирует москвич.

Кабанов заявил, что подготовлен запрос на руководителя Следственного комитета РФ Бастрыкина с просьбой разобраться в данной ситуации, а также к главе Министерства внутренних дел РФ Колокольцеву с просьбой тщательно проверить заявление москвича.

«Персональные данные заявителя нами принципиально не раскрываются в целях обеспечения его безопасности, поскольку предположительно звонившие ему могут относиться и к преступным сообществам, – говорит Кабанов. – Продолжаю утверждать, что ситуация в Челябинской области и, похоже, в целом на Урале по криминализации этнической среды является критической и слабо контролируемой органами власти».

Москва, Степан Ефимов

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