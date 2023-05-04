российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 4 мая 2023, 05:09 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

4 мая ожидаются следующие события – Челябинск

04.05.2023, четверг

  • 09:30 Челябинск – Встреча с врачами и пациенткой Челябинской областной клинической больницы, которой врачи центра трансплантологии ЧОКБ провели первую экстренную пересадку печени (ЧОКБ, ул. Воровского, 70, корпус 5)

  • 11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная подведению итогов XI Всероссийского форума «Информационное общество: цифровое развитие регионов» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 14:00 Челябинск – Рейд поаерритории СНТ города Челябинска в связи с введенным в области особым противопожарным режимом (сбор СМИ у входа в СНТ «Сигнал 2», Ленинский район)

  • 15:00 Челябинск – Начало генеральной репетиции торжественного построения войск Челябинского гарнизона с прохождением военной техники (площадь Революции) (С 15 до 19 часов будет полностью закрыто движение транспорта на нескольких участках)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Анонсы, Урал, Россия,