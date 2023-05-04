4 мая ожидаются следующие события – Челябинск

04.05.2023, четверг
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09:30 Челябинск – Встреча с врачами и пациенткой Челябинской областной клинической больницы, которой врачи центра трансплантологии ЧОКБ провели первую экстренную пересадку печени (ЧОКБ, ул. Воровского, 70, корпус 5)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная подведению итогов XI Всероссийского форума «Информационное общество: цифровое развитие регионов» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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14:00 Челябинск – Рейд поаерритории СНТ города Челябинска в связи с введенным в области особым противопожарным режимом (сбор СМИ у входа в СНТ «Сигнал 2», Ленинский район)
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15:00 Челябинск – Начало генеральной репетиции торжественного построения войск Челябинского гарнизона с прохождением военной техники (площадь Революции) (С 15 до 19 часов будет полностью закрыто движение транспорта на нескольких участках)
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