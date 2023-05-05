В Челябинской области не могут справиться с пожаром в национальном парке

Площадь возгорания на Зигальге увеличилась до 140 гектаров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», из-за сильного ветра площадь пожара в заповеднике увеличилась до 140 гектаров, на борьбу с огнем были брошены дополнительные силы и техника.

Напомним, возгорание началось вечером четверга, 4 мая. Сегодня днем в тушении участвовали уже более 100 человек. Действовать им приходилось в труднодоступной гористой местности.

К базовому лагерю был организован подвоз воды, продовольствия и инвентаря. К утру 6 мая в «Зигальгу» должны прибыть специалисты «Авиалесоохраны» из Перми.

Причиной пожара мог стать незатушенный костер, который после себя оставили туристы-сплавщики.

Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту возгорания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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