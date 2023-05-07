Под Магнитогорском предотвратили диверсию на железной дороге

Неизвестные подожгли релейные шкафы на железной дороге в Челябинской области.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на воскресенье, 7 мая. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
«Диверсанты пытались вывести из строя оборудование на ж/д в Челябинской области. Там сегодня ночью подожгли релейные шкафы. На месте нашли черную балаклаву», – сообщают авторы канала.
Очевидцы заметили огонь около полуночи на перегоне Супряк – Цемзавод, расположенном в двух десятках километров от Магнитогорска.
Впоследствии выяснилось, что неизвестные подожгли два релейных шкафа. Перед поджогом их вскрыли, сломав замки.
Возгорание потушили оперативно. Задержек в движении поездов не было. Полиция ищет поджигателей.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube